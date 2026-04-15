В Пензе сняли ограничения на полёты, в Оренбурге и Уфе ввели

Пресс-служба Росавиации сообщила, что воздушная гавань Пензы возобновила приём и выпуск самолётов. Ограничения, которые вводились для обеспечения безопасности полётов, сняты.

Одновременно с этим введены временные запреты в аэропортах Оренбурга и Уфы.

Также остаются закрытыми воздушные гавани в Казани, Бугульме, Нижнекамске, Чебоксарах, Ульяновске и Самаре. Меры ввели для обеспечения безопасности полётов. Сроки возобновления работы аэропортов будут зависеть от ситуации с безопасностью в регионах.