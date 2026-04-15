Юная певица погибла на глазах у толпы во время катания на аттракционе «Гусеница»

В Бразилии аттракцион «Гусеница» обрушился во время работы, в результате ЧП погибла 21-летняя певица Каролина Беатрис де Деус Масиэль. О трагедии пишет издание Need To Know. Предположительно, карусель уже имела неполадки, но владельцы продолжили её эксплуатацию.

Обрушение аттракциона. Видео © Х / Fala Brasil

«Девушка получила смертельную травму головы в результате обрушения аттракциона», — говорится в публикации.

Также травмы получили ещё три человека. Одна из секций дорожки, по которой двигались вагончики, проломилась. Вагонетки рухнули вниз, одна из них насмерть придавила Каролину. Прибывшие медики не смогли спасти девушку. Полиция арестовала двух мужчин, которые отвечали за работу аттракциона. Каролина считалась в Бразилии одной из ярких дарований, ей прочили большое будущее в музыкальной карьере.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Харьяна произошла трагедия: на ярмарке рухнул крупный аттракцион — крутящиеся качели. Один человек погиб, ещё 13 получили травмы. Обстоятельства аварии и возможные причины технической неисправности расследуются.