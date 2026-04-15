Коллега «тысячеликого» Александра Петрова жёстко проехался по его завистникам

23 апреля на экраны страны выходит драма «Коммерсант», главную роль в которой исполнил Александр Петров, также в картине сыграл Никита Павленко. Это далеко не первая совместная работа артистов. В преддверии премьеры актёр порассуждал о двойственном восприятии публикой своего более звёздного коллеги.

У Петрова есть и фанаты, и хейтеры, которые считают, что его чересчур много и во всех проектах он на одно лицо. По убеждению Павленко, причина кроется в обычной зависти: люди попросту подсели на кинематографический фастфуд и уже неспособны оценить работы столь высокого уровня, которые создаёт «тысячеликий» актёр.

«И никто не переубедит меня в том, что он невероятно талантлив и большой профессионал. На него смотришь на экране и не понимаешь, чего дальше ждать от его героя, а это — большой дар», — уверен собеседник Леди Mail.

