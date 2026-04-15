«Ребёнка нужно закопать»: Священник попытался заживо похоронить девочку на свалке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rainer Fuhrmann

В ганской деревне Абофрем задержали служителя культа Ричмонда Акваси Фримпонга. Мужчина попытался заживо закопать пятимесячную девочку, сообщает Ghana Web.

Инцидент произошёл около 23:00 на местной свалке. Очевидец по имени Уинфред Агба заметил подозрительную пару, которая держала на руках младенца. Гражданин проследил за ними и стал свидетелем чудовищной сцены: священник вместе с подельником уже рыли яму для захоронения живого ребёнка.

Уинфред немедленно поднял тревогу. Это помогло остановить преступление.

Пострадавшую девочку госпитализировали. Как пояснил помощник главы деревни Нана Яу Баду, Фримпонг солгал ему о состоянии малышки. «Ребёнка нужно похоронить, поскольку он уже мёртв», — заявил задержанный, хотя на самом деле младенец был жив.

Злоумышленника и его сообщника арестовали. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее Life.ru писал, что четверых учителей и уборщика школы обвинили в изнасиловании 12-летней девочки. Инцидент вызвал общественный резонанс: у полицейского участка прошли акции с требованием строгого наказания и усиления мер безопасности в школах.

Никита Никонов
