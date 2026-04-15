Генпрокуратура доработает идею о доступе силовиков к телефонам россиян без суда

Генеральный прокурор России Александр Гуцан заявил, что предложения о расширении доступа правоохранительных органов к базе идентификаторов мобильных устройств требуют дополнительной проработки. Об этом он сообщил на заседании в Совете Федерации.

По его словам, такой инструмент мог бы существенно упростить работу оперативных служб, особенно при розыске преступников и пропавших без вести.

«Внесудебный доступ к сведениям о мобильных устройствах граждан… значительно упростит решение задач оперативно-разыскной деятельности», — говорит генпрокурор.

Гуцан отметил, что в условиях, когда злоумышленники действуют скрытно и анонимно, возможность быстрой идентификации устройства может стать ключевым фактором для раскрытия преступлений. В то же время он подчеркнул, что подобные меры не должны нарушать конституционные права россиян. Генпрокурор добавил, что реализация инициативы требует тщательной проверки и взвешенного подхода.

