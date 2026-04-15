Белорусам с ВНЖ разрешили голосовать и баллотироваться на выборах в России

Граждане Белоруссии с видом на жительство в России смогут участвовать в едином дне голосования как избиратели и кандидаты. Об этом заявил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев на заседании комиссии.

По его словам, речь идёт о людях, постоянно проживающих в стране. Они получат возможность приходить на участки и участвовать в процедуре наравне с местными жителями.

«В Единый день голосования в этом году мы будем иметь возможность, наверное, принимать на избирательных участках и в качестве избирателей граждан Белоруссии, проживающих на постоянной основе в России, имеющих ВНЖ. И также будем иметь случаи, когда эти граждане будут, возможно, выдвигаться кандидатами в органы местного самоуправления», — сказал Булаев.

Также президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал подчинённых «мобилизоваться». Он заявил, что государство ожидает «нелёгкий» и «неясный» период, и в данный момент никто не может с уверенностью сказать, что произойдёт в будущем.