Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 09:55

«Ситуация позорная»: В Польше в ярости из-за обмана украинцев на €35 млн

Евродепутат Зайончковская-Херник: Львов обманул польскую компанию на 35 млн евро

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Херник обвинила власти Львова в обмане польской компании Control Process на сумму 35 млн евро. Своё заявление она опубликовала в соцсети.

Польская компания была исключена из инвестиционного проекта во Львове после выполнения 95% работ на сумму 35 миллионов евро, что депутат назвала позорной ситуацией. По ее словам, Варшава вновь предпочла не ссориться с украинскими политиками вместо защиты собственных национальных интересов.

«Ситуация невероятно позорная. <...> Реакция польского правительства? Ну, угадайте», — написала депутат.

В конце марта львовские власти действительно разорвали контракт на строительство завода по переработке отходов, обвинив польскую сторону в задержках. Договор расторгли на завершающей стадии — при готовности объекта 95%. Мэр Львова Андрей Садовый принял это решение вопреки вердикту арбитражного суда, который встал на сторону компании из Польши. Кроме того, фирме не выплатили 6 млн евро при общей сумме контракта в 35 млн.

Киев задолжал немецкому бизнесмену 72 млн евро с 1994 года
Киев задолжал немецкому бизнесмену 72 млн евро с 1994 года

Ранее сообщалось, что в польском городе Свидник полиция задержала 19-летнюю украинку, получившую один миллион злотых (около 21 млн рублей) от пожилого человека с помощью инвестиционного мошенничества. Девушка дважды приходила в оговорённые места: сначала забрала более 300 тысяч, а через несколько дней — 700 тысяч злотых, где её и задержали.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar