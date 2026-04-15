«Ситуация позорная»: В Польше в ярости из-за обмана украинцев на €35 млн

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Херник обвинила власти Львова в обмане польской компании Control Process на сумму 35 млн евро. Своё заявление она опубликовала в соцсети.

Польская компания была исключена из инвестиционного проекта во Львове после выполнения 95% работ на сумму 35 миллионов евро, что депутат назвала позорной ситуацией. По ее словам, Варшава вновь предпочла не ссориться с украинскими политиками вместо защиты собственных национальных интересов.

«Ситуация невероятно позорная. <...> Реакция польского правительства? Ну, угадайте», — написала депутат.

В конце марта львовские власти действительно разорвали контракт на строительство завода по переработке отходов, обвинив польскую сторону в задержках. Договор расторгли на завершающей стадии — при готовности объекта 95%. Мэр Львова Андрей Садовый принял это решение вопреки вердикту арбитражного суда, который встал на сторону компании из Польши. Кроме того, фирме не выплатили 6 млн евро при общей сумме контракта в 35 млн.

