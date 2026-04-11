Юная украинка развела польского пенсионера на 12 миллионов гривен

В польском городе Свидник полиция задержала 19-летнюю украинку, которая получила один миллион злотых (21 млн рублей) от пожилого человека посредством «инвестиционного мошенничества». Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

«Сотрудники криминального отдела полиции Свидника задержали с поличным 19-летнюю гражданку Украины, которая получила миллион злотых от пожилого человека, обманутого с помощью инвестиционного мошенничества. Женщина дважды явилась в оговорённые места», — говорится в сообщении.

В первый раз она получила более 300 тысяч злотых, а через несколько дней — 700 тысяч злотых. Тогда-то юную мошенницу и поймали полицейские.

Районная прокуратура потребовала выдать девушке меру пресечения в виде предварительного заключения в тюрьме со сроком на три месяца. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

