«Опять ритуалы проводят!» Обезглавленного петуха нашли на кладбище во Владивостоке

Обезглавленного петуха нашли на Морском кладбище во Владивостоке. По словам местных жителей, это может быть ритуальное жертвоприношение. Видео публикует telegram-канал Amur Mash .

Очевидцы рассказали, что всё выглядело как элементы таинственного обряда. Жителей быть осторожными и сообщать о подобных находках в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что польские археологи обнаружили на кладбище в деревне Пень около 12 необычных захоронений, которые могут считаться рекордными по числу «вампирских» могил в стране. Среди находок — женщина 30–50 лет с камнями на руке и туловище, которая страдала поздней стадией сифилиса. По мнению исследователей, камни играли роль «магического замка», чтобы она не восстала из могилы.