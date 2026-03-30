В Польше нашли кладбище с аномальным числом «вампирских» захоронений

Польские археологи обнаружили на старинном кладбище в деревне Пень большое количество могил отверженных. Как пишет портал Nauka w Polsce, группа учёных под руководством Дариуша Полинского из Университета Николая Коперника на протяжении более двух десятилетий ведёт раскопки в этом районе и пришла к выводу, что местное сельское кладбище может быть рекордсменом по числу подобных захоронений в стране. Из около 100 покоящихся там жителей как минимум 12 были похоронены особым образом.

Одна из наиболее примечательных находок — могила женщины 30–50 лет, на руку и левую сторону туловища которой были возложены крупные камни. Учёные установили, что при жизни она страдала поздней стадией сифилиса, болезни, которая в XVII веке вызывала у окружающих страх. Из-за изменений во внешности женщину считали вампиром, а камни, по мнению исследователей, исполняли роль «магического замка», призванного не дать ей восстать из могилы и навредить живым.

В 2025 году археологи обнаружили и другие необычные захоронения. Среди них — могила мальчика по имени Владимир, также засыпанная камнями, а также захоронение 25-летней беременной женщины, над которой совершили похожий ритуал. Отдельного внимания заслуживает могила 60-летней местной жительницы: крупные камни были вдавлены в землю вокруг её головы. Ещё одна находка — останки молодого мужчины, в ногах которого лежал двухлетний ребёнок с вытянутыми вверх руками. Подобные захоронения мужчин с детьми редки, и этот случай, по мнению учёных, также указывает на проведение некоего защитного обряда.

Полинский связывает столь большое количество «страхований» с тяжёлой исторической обстановкой XVII века. В Европе продолжался малый ледниковый период, сопровождавшийся голодом, затяжными войнами и эпидемиями. Не зная истинных причин болезней, люди часто приписывали их связи с нечистой силой, а самих заболевших считали вампирами или демонами, способными восстать из могилы после смерти.

