15 апреля, 11:12

Книга Маргариты Симоньян вошла в топ-2 антиутопий по продажам в начале 2026 года

Маргарита Симоньян. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Сеть книжных магазинов «Читай-город» представила аналитику по продажам антиутопий за первые три месяца 2026 года, в пятёрку лидеров вошла работа главного редактора RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра». Об этом сообщила пресс-служба «Читай-города».

Рейтинг самых востребованных книг жанра возглавил классический роман Джорджа Оруэлла «1984». Вторую строчку заняло произведение Симоньян. Далее в топе расположились «Мы» Евгения Замятина, «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли и ещё одна известная работа Оруэлла — «Скотный двор».

Маргарита Симоньян получила специальный приз Национальной литературной премии «Слово»
Как уже рассказывал Life.ru по состоянию на конец января, антиутопия Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» разошлась тиражом свыше 100 тысяч экземпляров, причём спрос на неё не падал. По данным издателей, произведение уже полгода удерживается в лидерах продаж за счёт оригинального сплава библейских отсылок и едкой сатиры на цифровую эпоху.

Юрий Лысенко
