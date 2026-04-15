Книга Маргариты Симоньян вошла в топ-2 антиутопий по продажам в начале 2026 года

Сеть книжных магазинов «Читай-город» представила аналитику по продажам антиутопий за первые три месяца 2026 года, в пятёрку лидеров вошла работа главного редактора RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра». Об этом сообщила пресс-служба «Читай-города».

Как уже рассказывал Life.ru по состоянию на конец января, антиутопия Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» разошлась тиражом свыше 100 тысяч экземпляров, причём спрос на неё не падал. По данным издателей, произведение уже полгода удерживается в лидерах продаж за счёт оригинального сплава библейских отсылок и едкой сатиры на цифровую эпоху.