Демократы придумали, как убрать Трампа с поста президента США

В палату представителей США внесён законопроект, который может запустить механизм отстранения американского лидера Дональда Трампа от власти. Документ подготовил конгрессмен-демократ от штата Мэриленд Джереми Раскин, сообщает РИА «Новости», изучившее текст инициативы.

«Учредить комиссию в законодательной ветви власти под названием «Комиссия о способности президента выполнять полномочия и обязанности своей должности. Комиссия будет служить как предоставленный конгрессом в соответствии с законом орган для выполнения пункта 4 25-1 поправки к Конституции Соединённых Штатов», — говорится в тексте законопроекта.

Помимо Раскина, документ поддержали ещё 50 его однопартийцев. Причиной для такого шага, по словам конгрессмена, стало беспрецедентное падение доверия к Трампу. Раскин обвинил главу Белого дома в угрозах уничтожения «целых цивилизаций», хаосе на Ближнем Востоке без одобрения конгресса, оскорблениях Папы Римского Льва XIV и публикации коллажей, где он изображён наравне с Иисусом Христом.

Законопроект пока направлен в профильные комитеты — по юридическим вопросам и по регламенту. Дата рассмотрения ещё не назначена. Впрочем, как отмечает телеканал MS NOW, шансы на успех этой инициативы минимальны: 25-я поправка ни разу в истории не приводила к отстранению президента. Этот путь, по мнению аналитиков, даже сложнее, чем импичмент и осуждение в сенате.

Ранее лидер демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис опубликовал призыв к смене политического режима в стране. Он объяснил свою позицию действиями президента Дональда Трампа и республиканцев-радикалов. По его словам, они развязали необдуманную войну на Ближнем Востоке. Из-за этого, как считает законодатель, цены на бензин резко выросли.