Лидер демократов в Палате представителей Джеффрис призвал к смене режима в США

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис опубликовал в соцсети Х призыв к смене политического режима в Америке.

«Нам необходима смена режима в Америке», — заявил он.

Джеффрис объяснил свою позицию действиями президента Дональда Трампа и «республиканцев-радикалов». По его словам, они развязали необдуманную войну на Ближнем Востоке. Из-за этого цены на бензин резко выросли. Миллиарды долларов тратят впустую. Кроме того, по мнению законодателя, США стали менее безопасной страной.

В середине марта Сенат США отклонил резолюцию о военных полномочиях Дональда Трампа. Документ должен был ограничить эскалацию конфликта с Ираном. К тому времени военная операция длилась уже почти четыре недели.