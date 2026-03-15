Американский сенатор обвинил Трампа в потере контроля над войной с Ираном

Сенатор-демократ Крис Мёрфи, имеющий доступ к закрытым брифингам Пентагона и Белого дома, заявил, что администрация Дональда Трампа потеряла контроль над военной операцией против Ирана. В своём посте в соцсети X он назвал ситуацию в регионе критической.

По словам политика, Вашингтон грубо ошибся в оценке способностей Тегерана к ответным действиям. Мёрфи также усомнился в наличии у президента США чёткого плана завершения конфликта, не исключив его дальнейшего расширения.