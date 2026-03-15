Американский сенатор обвинил Трампа в потере контроля над войной с Ираном
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Сенатор-демократ Крис Мёрфи, имеющий доступ к закрытым брифингам Пентагона и Белого дома, заявил, что администрация Дональда Трампа потеряла контроль над военной операцией против Ирана. В своём посте в соцсети X он назвал ситуацию в регионе критической.
По словам политика, Вашингтон грубо ошибся в оценке способностей Тегерана к ответным действиям. Мёрфи также усомнился в наличии у президента США чёткого плана завершения конфликта, не исключив его дальнейшего расширения.
Однако американская администрация пока не намерена сдаваться. Ранее Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе армия США нанесёт «очень сильный удар» по Ирану. По данным СМИ, Вашингтон готов воевать с Тегераном ещё 3-4 недели.
