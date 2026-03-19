Сенат США отклонил резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа в Иране

Верхняя палата американского Конгресса отклонила резолюцию о военных полномочиях президента Дональда Трампа. Документ был призван ограничить дальнейшую эскалацию конфликта с Ираном в свете приближающейся четвёртой недели военной операции.

Инициатива, предложенная сенатором-демократом Кори Букером из Нью-Джерси, была призвана обязать главу Белого дома вывести американские войска из зоны конфликта. Исключение допускалось лишь в случае официального объявления войны или получения соответствующего разрешения от Конгресса, которого на данный момент нет.

Документ не нашёл поддержки в третий раз: за его принятие высказались 47 сенаторов, против — 53. Таким образом, попытки демократов законодательно ограничить действия президента в отношении Ирана вновь провалились.

Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп ещё не принял окончательного решения о направлении американских сил в Иран. Республиканец ранее не стал комментировать возможные планы США по наземной операции. При этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт говорила, что американский лидер рассматривает вариант отправки военных. В Пентагоне подготовили для президента несколько возможных следующих шагов в конфликте с Ираном.