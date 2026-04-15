15 апреля, 11:10

Учёные выяснили, почему после мастурбации так сладко спится

Springer: Мастурбация перед сном может быть связана с более качественным отдыхом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AYO Production

Самоудовлетворение перед сном может быть связано с более качественным отдыхом. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в научном журнале Springer.

Как отмечается в работе, часть участников сообщала о более быстром засыпании и лучшем качестве сна после такой практики. Речь идёт о субъективных оценках самих людей

Исследователи связывают это с физиологическими процессами. После оргазма в организме снижается уровень стресса и повышается выработка гормонов, связанных с расслаблением.

Авторы подчёркивают, что эффект может отличаться у разных людей. Кроме того, исследование не утверждает, что это универсальный способ улучшить сон.

Работа рассматривает именно возможную связь, а не прямую причинно-следственную зависимость. Для окончательных выводов требуются дополнительные исследования.

Учёные рассказали, какие мыслишки лезут в голову людям во время секса и мастурбации
Ранее мужчин призвали мастурбировать почти каждый день ради здоровья. По мнению организация FCancer, это спасёт от заболевания раком.

Анастасия Никонорова
