Всё для здоровья: Организация по профилактике рака призвала мужчин к регулярной мастурбации

Некоммерческая организация FCancer привлекла внимание к теме профилактики рака предстательной железы необычным способом. Активисты заявили, что регулярная мастурбация может быть связана со снижением вероятности заболевания, и назвали ориентир — около 21 раза в месяц. Об этом пишет New York Post.

Цифра связана с научными наблюдениями. О результатах исследований рассказала профессор эпидемиологии Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана Лорелей Муччи. Она участвовала в анализе данных о связи частоты эякуляции и риска рака простаты.

«21 и более» — это не строгое биологическое магическое число, а скорее результат нашего тщательного статистического анализа», — подчёркивает Муччи.

Исследование основано на длительном наблюдении за здоровьем мужчин. Проект начался ещё в 1986 году, в нём участвовали более 50 тысяч человек. Учёные сравнили данные о состоянии здоровья и образе жизни участников. Выяснилось, что мужчины, у которых мастурбация происходила 21 раз в месяц и чаще, реже сталкивались с раком предстательной железы. Разница в риске составила примерно 19–22% по сравнению с теми, у кого такие эпизоды происходили значительно реже.

Точные причины этой связи пока не установлены. Учёные рассматривают несколько возможных объяснений. Среди них — выведение из предстательной железы веществ, которые могут повреждать клетки, уменьшение воспалительных процессов, а также влияние на работу генов в тканях простаты. Соучредительница FCancer Яэль Коэн рассказала, что кампания задумывалась прежде всего как просветительская. По её словам, необычная подача помогает привлечь внимание мужчин к теме, о которой многие предпочитают не говорить.

«Мы используем юмор, потому что он цепляет. Но после того, как шутка удалась, нужно переходить к следующему этапу: пройти обследование, поговорить с врачом и оценить риски. Ваши руки не заменят врача, они помогут вам добраться до него», — объяснила Яэль Коэн.

А ранее главный онколог Минздрава рассказал, что снизить риск онкологии можно с помощью отказа от вредных привычек, контроля веса и регулярных занятий спортом. Специалист также рекомендовал правильно питаться, не увлекаться экстремальными диетами, защищать кожу от ультрафиолета и разумно относиться к солнцу. Но самая надёжная профилактика — регулярное посещение врачей и прохождение диспансеризации.