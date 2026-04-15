15 апреля, 12:54

В России выпустили эксклюзивный iPhone с Жириновским за 649 тысяч рублей

Обложка © caviar-phone.ru

Компания Caviar представила лимитированную коллекцию «Эпоха Жириновского», приуроченную к 80-летию политика. Об этом сообщается в описании линейки.

В серию вошли смартфоны и часы, выполненные в единой концепции. Основой стал модифицированный iPhone 17 Pro и Pro Max с портретом Жириновского, созданным с использованием ручной эмалевой росписи.

Корпус устройства выполнен из титана, в отделке использована кожа Hermes, а цветовая палитра выдержана в синих оттенках. Дополнительно предусмотрен подарочный футляр с экраном и сувенирные элементы с позолотой.

Тираж ограничен 18 экземплярами, что связано с датой основания ЛДПР. Стоимость смартфона начинается от 649 тысяч рублей.

Голос Жириновского и его нейроверсию могут запретить к использованию в агитации

Ранее в Сети всплыл прогноз Владимира Жириновского, сделанный ещё в 2013 году в программе «Времена, события, люди». Тогда политик рассуждал о возможном развитии конфликта на Ближнем Востоке.

Александра Мышляева
