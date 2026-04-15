Один звонок от Минобороны помог ветерану СВО без руки получить протез

Ветеран СВО Виталий Павловский полтора года не мог получить протез, несмотря на статус участника боевых действий. Перелом в его судьбе наступил после вмешательства Минобороны, сообщает «Царьград».

Мужчина столкнулся бюрократическими проволочками, которые мешали получить необходимый протез. Личный контроль над расследованием инцидента взял глава Следкома Александр Бастрыкин.

Свою левую руку Виталий потерял ещё в юности из-за гангрены. Однако инвалидность не помешала ему заниматься бодибилдингом и тайским боксом, а затем отправиться добровольцем в зону СВО, откуда он вернулся с медалью «За отвагу». Но после возвращения ветеран столкнулся с чередой проблем: от оформления статуса до трудоустройства и получения положенной помощи.

Ситуация сдвинулась с мёртвой точки после того, как Павловский в Москве рассказал о своей беде представителю Минобороны. Уже через несколько часов раздался звонок из Социального фонда, а затем ветеран получил долгожданный сертификат на протезирование.

«Я упёртый человек, но даже у меня опускались руки. Не хочется думать, что чиновники специально отсеивают людей, имеющих право на помощь», — поделился он.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии Генеральной прокуратуры, поставил перед надзорным ведомством задачу оказывать поддержку участникам СВО и членам их семей без проволочек. Глава государства обратил внимание участников мероприятия на необходимость предельно внимательно относиться к вопросам и сложностям, с которыми к ним приходят военные и их родные.