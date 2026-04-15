Массовое отключение электричества произошло в Калининградской области

В Калининграде и ряде населённых пунктов области 15 апреля произошло массовое отключение электроснабжения. Света нет в Центральном районе города, а также на улицах Нарвской, Окружной, Озерова, Ефремова, Мусоргского, Гайдара, Чекистов, Леонова, Комсомольской, Горького и Озёрной, на Советском проспекте, передаёт сайт МК.ru.

Отключения затронули также Малой Исаково, Васильково, Светлогорск, Гурьевск, Янтарный. У многих жителей не работает мобильный интернет. В пресс-службе ТЭЦ-2 пояснили, что один из энергоблоков Прегольской ТЭС находился на испытаниях после модернизации. При корректировке режимов горения произошло кратковременное отключение энергоблока. Нагрузку перераспределили на другие станции, резервов достаточно.

Восстановление подачи электроэнергии зависело от скорости подключения потребителей сетевой организацией. Позже в министерстве развития инфраструктуры сообщили, что электроснабжение полностью восстановлено.

Ранее в Запорожской области из-за аварийных отключений без света остались 8 округов, а также города Мелитополь, Бердянск и Энергодар. Энергетики восстанавливают электроснабжение, причины отключения выясняются.