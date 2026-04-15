15 апреля, 14:09

Прокуратура проверит дельфинарий в Сочи после жалоб зоозащитников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PJ photography

В Сочи началась проверка дельфинария после жалоб на условия содержания животных. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

«Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту возможного нарушения законодательства в дельфинарии в Лазаревском районе. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Поводом стали обращения зоозащитников и публикации в соцсетях. Активисты указали на недостаточные размеры бассейнов. По их данным, животные вынуждены постоянно двигаться по кругу или длительное время находиться без движения. Итоги проверки определят дальнейшие меры.

Массовая гибель буревестников и дельфинов произошла на севере побережья Болгарии
Ранее в частном зоопарке в Кудрово из-за отравления газом погибло более 50 попугаев. Среди жертв — какаду, снимавшийся в кино. Трагедия произошла 7 апреля, когда в зале уже были первые гости. Дети заметили неладное первыми: птицы одна за другой стали падать замертво.

BannerImage
Александра Мышляева
