Промоутеры судятся с Месси и AFA из-за несыгранных 30 минут

Промоутерская компания VID подала многомиллионный иск к Ассоциации футбола Аргентины (AFA) и Лионелю Месси. Основанием стал пропуск футболистом одного из товарищеских матчей национальной команды, права на проведение которых принадлежали организатору, сообщает TMZ Sports.

В августе прошлого года VID заплатила AFA $7 млн за организацию двух товарищеских встреч сборной Аргентины в США в октябре. Ключевым условием контракта было участие Месси с игровым временем не менее 30 минут в каждом матче (допускалась только травма).

Первую игру против Венесуэлы (1:0) 11 октября аргентинец пропустил, наблюдая за ней с семьёй из VIP-ложи. При этом на следующий день он отыграл полный матч за клуб «Интер Майами», забив два гола и отдав результативный пас.

В VID утверждают, что Месси был здоров. Вторую встречу — 15 октября против Пуэрто-Рико (6:0) — футболист отыграл все 90 минут. Промоутеры оценивают свои убытки в миллионы долларов и заявляют, что AFA не выполнила обещание исправить ситуацию. Точная сумма иска не раскрывается.

38-летний Месси — самый титулованный футболист в истории. В составе сборной он стал чемпионом мира (2022) и дважды побеждал на Кубках Америки (2021, 2024). Всего на его счету 48 трофеев, включая четыре победы в Лиге чемпионов.

