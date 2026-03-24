Месси перешёл в «Спартак»

Месси будет играть за «Спартак». Правда, речь не о звёздном аргентинце, а подростке 2014 года рождения, которого назвали в честь восьмикратного обладателя «Золотого мяча».

Месси Юрьевич Жмырь выступает на позиции полузащитника. До перехода он занимался в системе «Краснодара», где провёл семь встреч. Статистика юноши пока скромная: забитых мячей и голевых передач в его активе не значится, дисциплинарных нарушений он также не допускал.

Подписание контракта юный дар отметил публикацией в социальных сетях, практически повторив мем с Александром Головиным.

Историю выбора имени раскрыл дедушка спортсмена в беседе с «Mash на спорте». По его словам, инициатива принадлежала маме мальчика, которая долгое время болела за знаменитого аргентинца.

Теперь наследнику предстоит проявить себя в новой команде. Болельщики с интересом ждут, сможет ли обладатель громкого имени оправдать надежды родных и подтвердить статус перспективного игрока на поле.

Ранен «Спартак» прервал пятилетнюю серию поражений от «Оренбурга» на выезде. Красно-белые победили 2:0 и занимают шестое место в турнирной таблице.