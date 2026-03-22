«Проклятье» снято: «Спартак» прервал пятилетнюю серию поражений

В матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» на выезде обыграл «Оренбург» со счётом 2:0. Встреча прошла под присмотром главного арбитра Рафаэля Шафеева.

Для красно-белых эта победа в гостях у оренбургской команды стала первой с 2020 года. В сезоне-2019/2020 москвичи также выиграли в 22-м туре (3:1), после чего последовали три поражения и одна ничья.

После 22 сыгранных матчей «Оренбург» имеет в активе 18 очков и занимает 15-ю строчку турнирной таблицы. «Спартак» набрал 38 баллов и располагается на шестом месте.

В следующем туре подопечные Ильдара Ахметзянова встретятся с московским «Динамо» (4 апреля), а команда Хуана Карлоса Карседо сыграет с «Локомотивом» днём позже.

