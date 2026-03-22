ПСЖ разгромил «Ниццу» на выезде, Сафонов сыграл в 12-й раз подряд и не пропустил

«Пари Сен-Жермен» на выезде уверенно переиграл «Ниццу» в матче 27-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу парижан. У победителей отличились Нуну Мендеш, реализовавший пенальти, Дезире Дуэ, Дро Фернандес и Варрен Заир-Эмри. На 61-й минуте защитник хозяев Юссуф Ндайишимийе получил красную карточку.

Ворота ПСЖ защищал российский голкипер Матвей Сафонов. Для него этот матч стал девятым в текущем сезоне Лиги 1 и 12-м подряд во всех турнирах. В итоге стал пятым, в котором россиянин сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Благодаря этой победе «ПСЖ» остаётся на первом месте в турнирной таблице — 60 очков после 26 матчей. «Ницца» с 27 очками после 27 игр занимает 15-ю строчку. В следующем туре парижане 3 апреля примут «Тулузу», а «Ницца» на следующий день сыграет в гостях со «Страсбуром».

Ранее официальный фан-аккаунт ПСЖ опубликовал подборку фотографий Матвея Сафонова с матча Лиги чемпионов против «Челси», сопроводив её песней Олега Газманова. В аккаунте также появилось видео с этой встречи под трек Иракли «Лондон-Париж». До этого публикации с российским вратарём сопровождались и другими русскими песнями. Напомним, «Пари Сен-Жермен» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Команда в гостях одержала победу над «Челси» со счётом 3:0. В первом матче парижане также оказались сильнее лондонцев (5:2).