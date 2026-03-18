Во Франции оценили борьбу в ПСЖ фразой «Сафонов разрушил карьеру Шевалье»

Французское издание foot01.com проанализировало ситуацию с вратарями «Пари Сен-Жермен» после победы над «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 3:0. Журналисты сделали резонансный вывод, вынесенный в заголовок: «Сафонов разрушил парижскую карьеру Шевалье».

По оценке обозревателя Клода Даутеля, российский голкипер Матвей Сафонов закрепился в роли основного игрока. Сейчас он считается безусловным первым номером команды. Такая ситуация серьёзно осложняет перспективы Люка Шевалье. Француз, присоединившийся к клубу прошлым летом, может покинуть команду в ближайшее трансферное окно.

В публикации отмечается, что конкуренция для Шевалье фактически проиграна. Россиянин демонстрирует стабильный уровень и регулярно получает игровое время. Сафонов выступает за парижан с 2024 года. В текущем сезоне он провёл 15 матчей, пропустил 17 мячей и шесть раз сыграл «на ноль».

