Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 16:50

Надувные секс-куклы «вышли» на поле и остановили футбольный матч в Аргентине

В Аргентине судья был вынужден остановить футбольный матч между «Росарио» и «Ньюэллс Олд Бойз», так как с трибун посыпались на поле резиновые секс-куклы. Забавное видео разошлось в Сети. Игрушки были облачены в форму «Ньюэллс» — болельщики решили таким способом показать противнику своё «фи».

В Аргентине матч завершился из-за резиновых кукол на поле. Видео © Х / Baita_jogo188

Фанаты «Росарио» пронесли кукол на трибуны, не привлекая внимания охраны, которая не сочла их опасным предметом. Перформанс начался на 22 минуте матча. Болельщики достали надувных женщин, имитировали с ними половой акт, после чего начали швырять на поле. Время было выбрано неслучайно. У «Росарио» на 22 победы больше, чем у «Ньюэллс». Сейчас судьи решают вопрос о возможном наказании для участников действа.

«Спартак» подаст жалобу на судейство в матче с «Зенитом» из-за пенальти
Ранее сообщалось, что скандальная концовка матча между «Балтикой» и ЦСКА станет предметом разбирательства в Российском футбольном союзе. Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит удаление главного тренера калининградцев Андрея Талалаева и его коллеги. Поводом для массовой потасовки, случившейся в конце встречи, стал поступок Талалаева. Вместо того чтобы вернуть мяч игрокам ЦСКА для ввода аута, тренер «Балтики» демонстративно выбил его на трибуны. Этот жест мгновенно спровоцировал конфликт.

Обложка © Х / Baita_jogo188

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Аргентина
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar