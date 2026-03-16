Надувные секс-куклы «вышли» на поле и остановили футбольный матч в Аргентине

В Аргентине судья был вынужден остановить футбольный матч между «Росарио» и «Ньюэллс Олд Бойз», так как с трибун посыпались на поле резиновые секс-куклы. Забавное видео разошлось в Сети. Игрушки были облачены в форму «Ньюэллс» — болельщики решили таким способом показать противнику своё «фи».

Фанаты «Росарио» пронесли кукол на трибуны, не привлекая внимания охраны, которая не сочла их опасным предметом. Перформанс начался на 22 минуте матча. Болельщики достали надувных женщин, имитировали с ними половой акт, после чего начали швырять на поле. Время было выбрано неслучайно. У «Росарио» на 22 победы больше, чем у «Ньюэллс». Сейчас судьи решают вопрос о возможном наказании для участников действа.

Ранее сообщалось, что скандальная концовка матча между «Балтикой» и ЦСКА станет предметом разбирательства в Российском футбольном союзе. Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит удаление главного тренера калининградцев Андрея Талалаева и его коллеги. Поводом для массовой потасовки, случившейся в конце встречи, стал поступок Талалаева. Вместо того чтобы вернуть мяч игрокам ЦСКА для ввода аута, тренер «Балтики» демонстративно выбил его на трибуны. Этот жест мгновенно спровоцировал конфликт.