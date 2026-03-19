Фан-аккаунт ПСЖ опубликовал подборку фото Сафонова под «Ясные дни» Газманова

Официальный фан-аккаунт ПСЖ в соцсетях выложил подборку фотографий Матвея Сафонова с матча против «Челси». Публикацию сопроводили песней Олега Газманова «А я ясные дни».

Фанаты ПСЖ в восторге от Сафонова и включают Газманова. Видео

Кроме того, в аккаунте появилось видео с той встречи под трек «Лондон-Париж» исполнителя Иракли. До этого были публикации Сафонова и под другие русские песни, например «Брат за брата» исполнителя StaFFорд63 и «Матушка земля» Татьяны Куртуковой.

Ранее Life.ru писал, что во Франции оценили борьбу в ПСЖ фразой «Сафонов разрушил карьеру Люка Шевалье». Француз, присоединившийся к клубу прошлым летом, может покинуть команду в ближайшее трансферное окно.