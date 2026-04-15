Бывший завод Caterpillar в Ленобласти возобновил производство

В Тосно запущено производство экскаваторов-погрузчиков после четырёхлетнего простоя предприятия. Об этом сообщил «Интерфакс» с производственной площадки.

«Четыре года завод стоял, <...> в прошлом году нашли солидных китайских партнёров, <…> запустили производство», — заявил гендиректор АО «Горизонт» Андрей Александров. По его словам, в 2026 году планируется выпуск 300 машин, все они уже законтрактованы.

В дальнейшем объёмы намерены увеличить до 650 единиц в год и расширить линейку техники. Производство будет полностью локализовано, а спрос ожидается со стороны строительства и коммунального сектора. Предприятие простаивало с 2022 года после ухода Caterpillar, однако в 2023 году его активы передали российскому инвестору. Инвестиции в проект составили около 500 млн рублей, также планируется увеличить штат до 270 сотрудников.

Ранее стало известно, что КамАЗ может стать первым заводом в России, который примет решение о переводе части сотрудников на «трёхдневку». Автогигант из Татарстана задумался о сокращениях на фоне снижения спроса. Реализация тягачей упала на 70%, самосвалов — на 60%. Неудачи связывают с тем, что логистические компании отложили замену машин, из-за чего завод столкнулся с уменьшением заказов и простоем мощностей.