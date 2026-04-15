Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков заявил, что Иран остаётся мощной страной и древней нацией, которая будет существовать всегда. Об этом он сказал в интервью India Today.

«Иран — большая страна, Иран — мощная страна, это древняя нация, которая будет существовать всегда», — отметил Песков.

По его словам, отношения между странами продолжают развиваться. Сотрудничество сохраняется по различным направлениям. Комментировать заявления Дональда Трампа о судьбе иранской цивилизации Песков отказался.

Ранее Песков заявил, что Россия надеется, что ситуация на Ближнем Востоке будет постепенно нормализовываться и боевые действия уже не начнутся вновь. Он подчеркнул, что РФ и дальше будет наращивать стратегическое сотрудничество с Ираном, поскольку эта страна — реальный союзник Москвы.