15 апреля, 17:49

Песков: Иран — мощная страна, которая будет существовать всегда

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков заявил, что Иран остаётся мощной страной и древней нацией, которая будет существовать всегда. Об этом он сказал в интервью India Today.

«Иран — большая страна, Иран — мощная страна, это древняя нация, которая будет существовать всегда», — отметил Песков.

По его словам, отношения между странами продолжают развиваться. Сотрудничество сохраняется по различным направлениям. Комментировать заявления Дональда Трампа о судьбе иранской цивилизации Песков отказался.

Песков заявил о долгосрочном влиянии войны на Ближнем Востоке на экономику
Ранее Песков заявил, что Россия надеется, что ситуация на Ближнем Востоке будет постепенно нормализовываться и боевые действия уже не начнутся вновь. Он подчеркнул, что РФ и дальше будет наращивать стратегическое сотрудничество с Ираном, поскольку эта страна — реальный союзник Москвы.

Александра Мышляева
