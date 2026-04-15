«Всегда быть рядом»: Смерть не смогла разлучить пару из Теннесси, прожившую вместе 70 лет

В США супруги Джон и Элис Трайс, прожившие вместе 70 лет, скончались в один день с разницей в девять часов. Их историю рассказал телеканал WSMV.

93-летний муж ушёл около часа дня 9 апреля, его 91-летняя жена — в десять часов вечера. В последние часы жизни пара находилась в собственном доме, где прожила 60 лет. Дочь Анджела рассказала, что родители познакомились на танцах в Грин-Хиллз и с тех пор были неразлучны.

«Ни один из них в самом деле не захотел бы жить без другого, им и не пришлось», — отметила она.

Секрет долгой и счастливой семейной жизни, по словам Анджелы, был прост: её отец говорил ставить Бога на первое место и всегда оставаться рядом друг с другом. Друзья и родственники не удивились, что пара ушла почти одновременно — они были неразлучны при жизни и смерть этого не изменила.

Ранее Life.ru рассказывал, как туристы из Санкт-Петербурга чудом не пострадали при падении с парашютом в океан с 50-метровой высоты в Таиланде. Удивительная история произошла на одном из пляжей Пхукета.