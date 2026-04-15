В Москве прошла первая автомобильная премия «Выбор Коммерсанта»

В Москве 15 апреля 2026 года состоялась первая ежегодная автомобильная премия «Выбор Коммерсанта», прошедшая в Императорском Яхт-Клубе. Об этом сообщили организаторы, подчеркнув, что мероприятие стало попыткой зафиксировать изменения на рынке за последние пять лет.

«За последние пять лет автомобильный рынок пережил глубочайшую трансформацию. Но автобизнес жив. Наша премия призвана расставить точки над i», — отметили в редакции.

Главной особенностью стала методология: победителей в 10 номинациях определяли журналисты без участия блогеров и фокус-групп, опираясь на аналитику, данные продаж и технологические характеристики.

Генеральный директор ИД «Коммерсантъ» Роман Уманский заявил, что рынок прошёл через масштабные изменения, а премия отражает текущее состояние отрасли и ключевые тенденции. В числе лауреатов — Volga («Открытие года»), Tenet («Лучший бренд SUV»), Jetour T1 («Лучший автомобиль для путешествий»), Gislaved («Лучший шинный бренд»), ПАО «Лукойл» («Лучшее топливо»), Voyah Dream («Лучший мобильный офис»), Foton Tunland G9 («Лучший пикап»), Exeed Exlantix ET («Эталон безопасности гибридного автомобиля»), Rolf Ultra («Лучшее синтетическое масло»), а также Наталья Королева как «Автоперсона года».

Организаторы подчеркнули, что премия ориентирована на профессиональное сообщество и делает ставку на объективную оценку. «Выбор Коммерсанта» позиционируется как новая площадка, где результат определяется не пиаром, а реальными качествами продукции и бизнес-решений.

