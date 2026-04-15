В Эстонии не считают необходимым полностью закрывать границу с РФ

Власти Эстонии не видят необходимости в полном закрытии восточной границы с Россией. Об этом заявил глава Полиции безопасности страны Марго Паллосон, сообщает ERR.

«Границу можно закрыть полностью, но попасть в Россию можно и через Латвию или Стамбул… Эти риски всё равно сохраняются», — отметил он.

По его словам, действующие меры безопасности уже соответствуют текущим угрозам. Паллосон подчеркнул, что ограничения на границе позволяют контролировать ситуацию. При этом он указал, что безопасность во многом зависит от поведения самих граждан. Он также заявил, что полное закрытие не решит всех проблем, включая деятельность иностранных разведок. Власти считают текущий уровень мер достаточным.

Ранее сообщалось, что въезд в Финляндию для российских туристов остаётся под запретом. Российское посольство в Финляндии распространило напоминание: жёсткие лимиты на въезд действуют с сентября 2022-го. Сделать исключение могут лишь при официальной работе или визитах к ближайшим родственникам, но для этого потребуется предоставить неопровержимые доказательства.