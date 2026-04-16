Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

В России призвали проверить духи блогеров за запрещённый «запах порока»

Обложка © ShuttersTelegtock / FOTODOM / New Africa

В последнее время среди парфюмерных блогеров и производителей ароматов стала популярна практика — включать в композиции ноты марихуаны. Такие запахи описывают как «травянистые», «пряные» или «дымные», а иногда называют прямо. Эту тенденцию необходимо проверить, заявил Life.ru депутат Брянской облдумы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

С точки зрения российского законодательства подобные действия находятся на опасной грани. Статья 6.13 КоАП РФ прямо запрещает пропаганду наркотических средств и психотропных веществ, включая распространение информации об их привлекательности или преимуществах использования

Михаил Иванов

Депутат Брянской облдумы, Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

С 1 марта 2026 года эта статья была ужесточена. Теперь ответственность может наступать даже за распространение произведений литературы и искусства с подобной информацией — если они не имеют обязательной маркировки о вреде для здоровья.

Парфюмерия напрямую не относится к литературе или искусству. Однако, по мнению Иванова, навязчивое упоминание «травки» в обзорах и рекламе ароматов формирует у аудитории ложное ощущение безопасности, особенно у молодых людей. Это может создавать представление о теме как о допустимой или даже престижной.

Такая тенденция, считает он, противоречит антинаркотической политике государства и традиционным духовно-нравственным ценностям.

Иванов призвал Роскомнадзор и правоохранительные органы обратить внимание на эту практику и пресекать попытки популяризации темы в любых формах, включая парфюмерный маркетинг.

«Мы не должны допустить, чтобы даже запах порока стал привычным», — подчеркнул он.

Ранее Life.ru сообщал, что обвиняемый в отмывании денег блогер Гусейн Гасанов провёл необычную сделку: продал квартиру в Москва-Сити за символическую «пачку печенья». По данным источников, таким образом он пытался скрыть актив от возможных претензий со стороны ФНС. Стоимость апартаментов оценивается примерно в 68 миллионов рублей.

