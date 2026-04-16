Война продолжается: Сенат США отклонил резолюцию о прекращении ударов по Ирану

Сенат Конгресса США отклонил резолюцию, которая фактически предписывала американской администрации прекратить военные действия против Ирана.

Документ поддержали 47 законодателей, против выступили 52. Единственным представителем правящей Республиканской партии, проголосовавшим за резолюцию, стал Рэнд Пол от штата Кентукки. Единственным демократом, проголосовавшим против, оказался Джон Феттерман от Пенсильвании.

Аналогичную резолюцию прежде заблокировали и в Палате представителей Конгресса.

Конституция США наделяет полномочиями объявлять войну не президента, а Конгресс. Однако в последние десятилетия американские лидеры широко трактовали разрешения законодателей на применение военной силы за рубежом. В последние месяцы ряд членов Конгресса готовили резолюции, обязывающие Дональда Трампа использовать военную силу против Ирана только с разрешения законодательной ветви власти. Ни один из этих документов не был принят.

Ранее Life.ru писал, что в Белом доме опровергли информацию о предложении Ирану продлить перемирие. Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт заявила, что сообщения о якобы официальном запросе США не соответствуют действительности.