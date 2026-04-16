16 апреля, 03:30

Кучеров не смог стать лучшим бомбардиром регулярного сезона НХЛ

Никита Кучеров не сумел стать лучшим бомбардиром по итогам регулярного сезона НХЛ. В заключительном матче «Тампа-Бэй» на домашнем льду проиграла «Рейнджерс» со счётом 2:4, российский нападающий не сделал ни одного результативного действия. В его активе осталось 130 очков (44 гола + 86 передач).

Лидером гонки по-прежнему остаётся форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — у него 134 очка (48+86) и ещё одна игра в запасе. Теоретически догнать его может Натан Маккиннон из «Колорадо», у которого 127 очков и заключительный матч сезона 17 апреля.

Кучеров вместе с партнёрами готовится к плей-офф. Напомним, его «Тампа-Бэй» в первом раунде встретится с «Монреаль Канадиенс», за который выступает российский форвард Иванд Демидов.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Арсений Коромыслов стал игроком клуба НХЛ. «Сент-Луис Блюз» объявил о подписании двустороннего соглашения с 22-летним защитником на два года. Контракт новичка начнёт действовать с сезона 2026/27.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

Артём Гапоненко
