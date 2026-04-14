Расклад перед плей-офф: Какие команды поборются за Кубок Стэнли в 2026 году

Определился полный состав участников плей-офф НХЛ сезона-2025/26. В борьбу за Кубок Стэнли выйдут по восемь команд от каждой конференции.

В Восточной конференции сыграют «Баффало», «Монреаль», «Тампа», «Каролина», «Питтсбург», «Филадельфия», «Бостон» и «Оттава». Запад представят «Колорадо», «Даллас», «Миннесота», «Анахайм», «Эдмонтон», «Вегас», «Юта» и «Лос-Анджелес».

Часть противостояний уже определена: «Питтсбург» встретится с «Филадельфией», «Даллас» сыграет с «Миннесотой», а «Монреаль» — с «Тампой». Российские игроки представлены в 15 из 16 команд-участниц. Последний раз клуб без россиян выигрывал Кубок Стэнли в 2015 году — тогда это сделал «Чикаго». А вот действующий чемпион — «Флорида» — в этом сезоне не смог пробиться в плей-офф.

Регулярный чемпионат завершится в ночь на 17 апреля по московскому времени, а старт матчей плей-офф запланирован на ночь на 19 апреля.