Расклад перед плей-офф: Какие команды поборются за Кубок Стэнли в 2026 году

Определились все участники плей-офф НХЛ сезона-2025/26
Определился полный состав участников плей-офф НХЛ сезона-2025/26. В борьбу за Кубок Стэнли выйдут по восемь команд от каждой конференции.
В Восточной конференции сыграют «Баффало», «Монреаль», «Тампа», «Каролина», «Питтсбург», «Филадельфия», «Бостон» и «Оттава». Запад представят «Колорадо», «Даллас», «Миннесота», «Анахайм», «Эдмонтон», «Вегас», «Юта» и «Лос-Анджелес».
Часть противостояний уже определена: «Питтсбург» встретится с «Филадельфией», «Даллас» сыграет с «Миннесотой», а «Монреаль» — с «Тампой». Российские игроки представлены в 15 из 16 команд-участниц. Последний раз клуб без россиян выигрывал Кубок Стэнли в 2015 году — тогда это сделал «Чикаго». А вот действующий чемпион — «Флорида» — в этом сезоне не смог пробиться в плей-офф.
Регулярный чемпионат завершится в ночь на 17 апреля по московскому времени, а старт матчей плей-офф запланирован на ночь на 19 апреля.
Ранее Life.ru рассказывал, что «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина лишился шансов попасть в плей-офф НХЛ. Вместо столичной команды выступать там будет «Филадельфия Флайерз», одержавшая победу над «Каролина Харрикейнз». Фанаты «Вашингтона» просят российского игрока продлить контракт ещё на один сезон.
