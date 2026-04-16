16 апреля, 04:15

Посол РФ: В Финляндии назвали Репина украинцем из-за русофобии

Обложка © ShuttersTelegtock / FOTODOM / Bartolomiej Pietrzyk

Обложка © ShuttersTelegtock / FOTODOM / Bartolomiej Pietrzyk

Русофобия в Финляндии дошла до абсурда. Местные власти решили переписать биографию художника Ильи Репина и сменить его национальность. Об этом заявил посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов. Дипломат отметил, что подобное отношение теперь затрагивает и сферу культуры.

«Чего стоит хотя бы принятое решение главного финского художественного музея «Атенеум» указывать впредь национальность Ильи Репина как «украинец»,приводит комментарий Кузнецова ТАСС.

Репин родился 5 августа 1844 года в Чугуеве Харьковской губернии Российской империи. Он работал в Москве, Санкт-Петербурге, а также в европейских столицах.

Финляндия развернёт вдоль границ с Россией более сотни гаубиц K9 Thunder

Ранее посол РФ в Берлине Сергей Нечаев рассказал о беспрецедентном уровне русофобии в Германии. По его словам, уровень неприязни к России там сейчас выше, чем когда-либо после Второй мировой войны. Даже в годы холодной войны и идеологического противостояния между Западом и Востоком такого не было.

Лия Мурадьян
