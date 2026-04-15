Финляндия развернёт вдоль границ с Россией более сотни гаубиц K9 Thunder

Финляндия намерена поставить вдоль границ с Россией дополнительные единицы самоходных гаубиц K9 Thunder, которые выпускает Южная Корея. Страна уже оформила соответствующий заказ у производителя, пишет Military Watch Magazine. Когда поставка состоится, финские военные будут располагать уже 208 гаубицами.

«Финское Минобороны заказало дополнительные 112 самоходных 155-мм гаубиц K9 Thunder; ожидается, что орудия будут развёрнуты в большом количестве на 1340 километровой границе с Россией», — сказано в тексте.

Ранее глава финского МИД Элина Валтонен заявила, что приоритетом внешней политики Финляндии остаётся охрана границ с Россией и контроль за ситуацией в Балтийском море. По словам чиновницы, борьба с «агрессией» Москвы важнее, чем попытки добиться стабильности на Ближнем Востоке.