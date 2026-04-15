Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке



Регион
15 апреля, 11:35

Финляндия развернёт вдоль границ с Россией более сотни гаубиц K9 Thunder

Финляндия намерена поставить вдоль границ с Россией дополнительные единицы самоходных гаубиц K9 Thunder, которые выпускает Южная Корея. Страна уже оформила соответствующий заказ у производителя, пишет Military Watch Magazine. Когда поставка состоится, финские военные будут располагать уже 208 гаубицами.

«Финское Минобороны заказало дополнительные 112 самоходных 155-мм гаубиц K9 Thunder; ожидается, что орудия будут развёрнуты в большом количестве на 1340 километровой границе с Россией», — сказано в тексте.

Ранее глава финского МИД Элина Валтонен заявила, что приоритетом внешней политики Финляндии остаётся охрана границ с Россией и контроль за ситуацией в Балтийском море. По словам чиновницы, борьба с «агрессией» Москвы важнее, чем попытки добиться стабильности на Ближнем Востоке.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Финляндия
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar