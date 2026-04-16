Бывший муж Полины Гагариной Пётр Кислов стал отцом во второй раз

В семье бывшего мужа певицы Полины Гагариной пополнение. 43-летний Пётр Кислов и его 23-летняя избранница Яна Зорина, которая младше его на 18 лет, стали родителями.

О беременности пара предпочитала молчать, скрывая подробности личной жизни. Однако в конце марта Зорина родила мальчика, которого назвали Александром.

Через пять дней после родов молодая мама нарушила молчание. В личном блоге она опубликовала несколько снимков малыша и подписала: «5 дней прошло с того момента, как моя жизнь наполнилась безграничной любовью, непередаваемым чувством счастья. 5 дней в новом статусе мамы Санечки Петровича».

Напомним, о тайном браке Кислова и Зориной стало известно ещё в прошлом году. Церемония бракосочетания прошла в узком кругу, без широкой огласки. В социальных сетях пара почти не публикует совместные фотографии, ограничиваясь редкими кадрами.