Запах газа в квартире: В МЧС рассказали, какие действия спасут вам жизнь

МЧС России напомнило правила поведения при утечке бытового газа и отдельно подчеркнуло, что попытки потушить загоревшийся газ могут привести к взрыву. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Категорически запрещается устранять пламя – пока газ горит, он не взорвётся», — говорится в памятке.

При обнаружении утечки специалисты рекомендуют в первую очередь перекрыть подачу газа. После этого следует открыть окна, чтобы обеспечить проветривание помещения. Далее необходимо как можно быстрее покинуть квартиру и обратиться в аварийную газовую службу по номеру «04», одновременно вызвав пожарных.

В МЧС отдельно подчеркнули, что действовать нужно максимально оперативно. При выходе из помещения советуют задержать дыхание и прикрыть рот и нос влажной тканью. Также рекомендуется отключить электричество в щитке уже после того, как человек покинул квартиру, чтобы исключить дополнительные риски.

Ранее в Челябинской области был зафиксирован хлопок газовоздушной смеси в жилом доме, расположенном в городе Миассе. Инцидент произошёл в квартире на первом этаже пятиэтажного панельного здания. Возгорания после происшествия не последовало, что позволило избежать более серьёзных последствий.