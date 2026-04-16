Идея создания нового военного блока с участием Украины, обсуждаемая на Западе, является «актом суицида». Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Его слова приводит РИА «Новости».

По словам парламентария, Украина, по замыслу западных стратегий, уже выполнила роль «антиРоссии» и теперь используется в новых политических сценариях. Он считает, что дальнейшие шаги Киева лишь усугубляют ситуацию для самой страны. Шеремет заявил, что предлагаемый формат сотрудничества фактически маскирует разрушительные последствия под идею «перспективного» союза против России.

Отдельно он обвинил западные страны в русофобии и стремлении к реваншу. По его оценке, такая политика может привести к последствиям для самих инициаторов. Также депутат выразил мнение, что противники России недооценивают риски и в итоге могут оказаться под «обломками» собственных решений.

Ранее Лавров заявил, что западные страны рассматривают возможность формирования нового военного объединения, в котором ключевая роль может быть отведена Украине. Подобные инициативы уже прослеживаются в политических планах западных государств. Украина, как предполагается, может стать центральным элементом будущего блока.