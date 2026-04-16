Ограбление в стиле «ню»: Пойман бесстыжий домушник, грабивший дома в чём мать родила

В штате Вирджиния полиция задержала 21-летнего мужчину, которого подозревают в серии краж со взломом, совершённых в необычном виде — без одежды. Об этом сообщили в пресс-службе полиции штата.

Седрик Уокер около месяца проникал в дома жителей элитного района Сентервилла. На улицах он появлялся только в обуви и синей тканевой маске, при этом оставался полностью обнажённым. Следствие установило, что фигурант успел обокрасть несколько домов, а часть попыток проникновения оказалась неудачной.

Задержать подозреваемого удалось в ходе спецоперации. Детективы устроили засаду, заметили его ранним утром и подняли в воздух беспилотник. После попытки скрыться он перепрыгнул через забор и спрятался в одном из домов, однако был обнаружен с помощью тепловизора и задержан.

Жительница района Лорилин Андре рассказала, что соседи эмоционально отреагировали на арест — когда мужчину увозили, они аплодировали и радовались происходящему. Суд предъявил Уокеру обвинения по нескольким эпизодам краж со взломом, попыткам хищения и непристойному обнажению. Его заключили под стражу без права внесения залога.

