На велосипедах — в атаку: ВСУ начали бросать на штурмы женщин
Женщин-велосипедисток заметили в штурмовых подразделениях ВСУ
© Тelegram / «Работайте, братья»
ВСУ дошли до крайности: украинское командование бросает в бой женщин на велосипедах. Тelegram-канал «Работайте, братья» опубликовал шокирующие кадры, как наш дрон-разведчик засёк в засаде одну из таких «штурмовиков». Это видео — прямое доказательство отчаянного положения противника.
Источники отмечают, что с 2023 года наблюдается рост числа женщин в рядах ВСУ. По некоторым данным, в отдельных украинских бригадах формируются подразделения, полностью состоящие из женщин.
Кроме того, сообщается о введении в ВСУ должностей советников по гендерным вопросам. В их задачи, как утверждается, входит контроль за соблюдением равного участия мужчин и женщин в боевых операциях.
Напомним, ранее на Украине допустили мобилизацию женщин в ВСУ для замены мужчин в тылу. Также ранее на улицах украинских городов появились баннеры с призывом к женщинам вступать в армию и лозунгом «Защита Украины — это женское дело». Это может свидетельствовать о том, что киевские власти готовят население к возможному началу мобилизации среди женщин.
