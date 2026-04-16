Борьба и раскол в верхушке: Откровения «важного человека» из окружения Зеленского

В окружении Владимира Зеленского продолжается внутренняя борьба за влияние и принятие решений. О ситуации в кулуарах украинской власти пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники, близкие к администрации. Один из «важных членов команды» Зеленского рассказал о скрытых конфликтах внутри политического руководства.

Бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак, несмотря на формальное снижение роли, продолжает оказывать влияние на ключевых игроков. Источники утверждают, что его возможное «отдаление» от процессов носит скорее демонстрационный характер, чем реальный.

Отдельно отмечается, что сам Зеленский мог бы дать негласный сигнал элитам игнорировать просьбы Ермака, однако этого сделано не было. Борьба за влияние внутри команды экс-комика продолжается и остается одним из факторов внутренней политической динамики.

Ранее Кирилл Буданов* заявил о готовности отстаивать свою позицию в спорах с Владимиром Зеленским, если уверен в собственной правоте. Он подчеркнул, что его военный статус и звание Героя Украины позволяют ему открыто выражать мнение по любым вопросам.

