Песков: Заявление МИД РФ по ситуации с самолётом AZAL является исчерпывающим

Позиция России по урегулированию последствий крушения самолёта AZAL уже полностью изложена Министерством иностранных дел. С таким заявлением на брифинге выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается вчерашнего заявления нашего МИД — там достаточно исчерпывающе было заявлено, добавить здесь, собственно, нечего», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Россия и Азербайджан завершили урегулирование всех вопросов, связанных с крушением самолёта Embraer 190 под Актау. Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2024 года. Самолёт AZAL разбился после непреднамеренного срабатывания системы ПВО в российском воздушном пространстве.