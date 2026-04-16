В МИД отслеживают ситуацию с задержанными в Баку россиянами, заявил Песков

Кремль держит на контроле вопрос о судьбе российских граждан, находящихся в СИЗО города Баку. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дипломатическое представительство РФ в Азербайджане предпринимает все необходимые меры для защиты прав и интересов соотечественников, внимательно отслеживая развитие событий.

«Россияне пока остаются в бакинском СИЗО. Безусловно, наше дипломатическое ведомство очень внимательно отслеживает эту ситуацию в плане защиты интересов российских граждан», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы о судьбе россиян.

Отношения между Россией и Азербайджаном обострились после того, как 30 июня 2025 года азербайджанские правоохранительные органы арестовали двух ключевых сотрудников Sputnik Азербайджан – главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Им инкриминируется деятельность в качестве «агентов ФСБ». Этому предшествовало решение Министерства культуры Азербайджана об отмене всех культурных мероприятий с участием России, включая выступления российских артистов. Данный шаг был предпринят в ответ на задержания азербайджанцев в Свердловской области по подозрению в убийствах. Кремль, выразив сожаление по поводу отмены культурных связей, заявил о намерении добиваться освобождения задержанных журналистов. Отметим, что МВД Азербайджана ранее сообщало о задержании семи человек в бакинском офисе Sputnik.