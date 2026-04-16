Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 11:15

Мстительная чирлидерша из Петербурга выдумала изнасилование и попала под статью

В Петербурге 20-летнюю чирлидершу задержали за ложный донос об изнасиловании

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko

В Санкт-Петербурге задержали 20-летнюю чирлидершу, которая обвинила знакомых парней в изнасиловании из мести после ссоры, однако факт преступления не подтвердился. Об этом сообщили представители Следственного комитета Северной столицы в официальном телеграм-канале ведомства.

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 20-летнюю чирлидершу за ложный донос об изнасиловании. Видео © Telegram / Питерский Следком

«... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединённый с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления)», — указано в тексте ведомства.

Как пишет телеграм-канал «База», фигурантка дела учится в одном из высших учебных заведений Петербурга. Однажды ночью она подцепила компанию парней в развлекательном заведении, а после отправилась с ними в квартиру в Красносельском районе, где вся компания продолжала употреблять алкоголь. Внезапно между студенткой и её новыми знакомыми вспыхнула перепалка, после которой она ушла. Именно тогда чирлидерша и придумала не самый удачный план.

В СК сообщили, что 12 апреля девушка сама явилась в опорный пункт полиции и составила заявление с ложными сведениями о том, будто в отношении неё было совершено изнасилование. Чуть позже правоохранители официально вменили горе-аферистке обвинение по соответствующей статье, так как не нашли никаких доказательств её словам. Лишь тогда девушка полностью признала свою вину без каких-либо оговорок.

Петербурженка опознала насильника из детства 32 года спустя

Ранее сообщалось о, к сожалению, невыдуманной истории. На индийском курорте Варкала на 36-летнюю россиянку напал голый маньяк-рецидивист, который выслеживал симпатичных туристок у пляжа. Оказалось, что нападавший давно бегал голым в этом районе, охотившись на красоток. На нём значатся 38 эпизодов, связанных с попытками изнасилования.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar