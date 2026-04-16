Мстительная чирлидерша из Петербурга выдумала изнасилование и попала под статью

В Санкт-Петербурге задержали 20-летнюю чирлидершу, которая обвинила знакомых парней в изнасиловании из мести после ссоры, однако факт преступления не подтвердился. Об этом сообщили представители Следственного комитета Северной столицы в официальном телеграм-канале ведомства.

Видео © Telegram / Питерский Следком

«... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединённый с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления)», — указано в тексте ведомства.

Как пишет телеграм-канал «База», фигурантка дела учится в одном из высших учебных заведений Петербурга. Однажды ночью она подцепила компанию парней в развлекательном заведении, а после отправилась с ними в квартиру в Красносельском районе, где вся компания продолжала употреблять алкоголь. Внезапно между студенткой и её новыми знакомыми вспыхнула перепалка, после которой она ушла. Именно тогда чирлидерша и придумала не самый удачный план.

В СК сообщили, что 12 апреля девушка сама явилась в опорный пункт полиции и составила заявление с ложными сведениями о том, будто в отношении неё было совершено изнасилование. Чуть позже правоохранители официально вменили горе-аферистке обвинение по соответствующей статье, так как не нашли никаких доказательств её словам. Лишь тогда девушка полностью признала свою вину без каких-либо оговорок.

