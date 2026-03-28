Голый мужчина с десятками обвинений в изнасиловании напал на россиянку в Индии
На индийском курорте Варкала 36-летняя россиянка подверглась нападению голого маньяка-рецидивиста, который выслеживал симпатичных туристок у пляжа. Об этом сообщает SHOT.
Маньяк, который напал на россисйкую туристу в Индии. Фото © Telegram / SHOT
Москвичка Лера шла по туристической тропе, когда к ней подбежал местный житель Анас, снял штаны и попытался принудить к сексу. Сначала он пытался уговорить женщину, размахивая половым органом, но после отказа набросился на неё. Жертва легко оттолкнула щуплого нападавшего и убежала за помощью.
Спустя несколько часов Анас залез в дом к местной девушке и попытался её изнасиловать, но потерял сознание. При этом неизвестно — от перевозбуждения или удара от жертвы. Вторая пострадавшая вызвала полицию, и насильника задержали.
Выяснилось, что Анас давно бегал голым в этом районе, выслеживая туристок. В его послужном списке — 38 эпизодов, связанных с попытками изнасилования.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.
Обложка © SHOT