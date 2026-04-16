16 апреля, 11:05

Севастополец получил 18 лет колонии за шпионаж в пользу Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MaxZolotukhin

Житель Севастополя проведёт ближайшие 18 лет в колонии строгого режима. Такое решение вынес городской суд по делу о государственной измене, сообщили УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Мужчину признали виновным в том, что он собирал и передавал украинской стороне секретные сведения о дислокации и работе российских средств противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, в его доме нашли компоненты для изготовления взрывного устройства.

При вынесении приговора суд учёл и предыдущую судимость фигуранта — за незаконное хранение взрывчатки. В итоге к основному сроку добавили штраф в 330 тысяч рублей и годичное ограничение свободы после освобождения.

Всего за решёткой предатель проведёт 18 лет. Приговор уже вступил в законную силу.

«Работал» на врага: В администрации Мариуполя выявили предателя, сливавшего данные ВСУ

Ранее Life.ru писал о другом предателе, но уже из Запорожской области. По данным ФСБ, мужчина занимался визуальной разведкой. Он собирал сведения о местах базирования и передвижении личного состава, а также военной техники ВС РФ. Собранную информацию он инициативно выкладывал в одном из телеграм-каналов.

BannerImage
Дарья Денисова
