Севастополец получил 18 лет колонии за шпионаж в пользу Украины

Житель Севастополя проведёт ближайшие 18 лет в колонии строгого режима. Такое решение вынес городской суд по делу о государственной измене, сообщили УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Мужчину признали виновным в том, что он собирал и передавал украинской стороне секретные сведения о дислокации и работе российских средств противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, в его доме нашли компоненты для изготовления взрывного устройства.

При вынесении приговора суд учёл и предыдущую судимость фигуранта — за незаконное хранение взрывчатки. В итоге к основному сроку добавили штраф в 330 тысяч рублей и годичное ограничение свободы после освобождения.

Всего за решёткой предатель проведёт 18 лет. Приговор уже вступил в законную силу.

